La Lazio e l'esercito dei rientranti, in 12 torneranno dai prestiti a Formello e salta l'obbligo di riscatto per Raul Moro

Tra una voce e l'altra sul futuro di Tudor, la Lazio sta cercando di programmare gli acquisti per la prossima stagione e nel frattempo non perde di vista l'esercito dei rientranti a Formello. Se da una parte infatti c'è grande attesa su come Fabiani ricostruirà una squadra che in estate perderà profili importanti delle ultime stagioni come Felipe Anderson, Luis Alberto e lo stesso Pedro, dall'altra per il ds ci sarà anche il difficile compito di piazzare i 12 calciatori che torneranno dai rispettivi prestiti conclusi, a meno che qualcuno riuscirà a stregare Tudor.

Lazio, dopo l'addio Kamada verso il Crystal Palace: c'è l'accordo verbale

Lazio, Maximiano unica cessione certa. Beffa per Raul Moro

L’unico dei giocatori partiti a titolo temporaneo che non tornerà a Formello sarà Maximiano, riscattato subito dall’Almeria per 8,5 milioni di euro. Tutti gli altri piazzati nelle ultime due sessioni di scambi invece faranno rientro, compreso Raul Moro. L'esterno offensivo era l’unico che lasciava un briciolo di speranza di cessione visto l’obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni per il Valladolid. Per rendere il suo passaggio al Pucela definitivo sarebbe servita la promozione in Liga, come avvenuto, ma anche almeno 25 presenze da 45 minuti, condizione invece non raggiunta visto che Raul Moro ha superato tale minutaggio solamente in 18 occasioni nelle 31 presenze totali in stagione.

Gli altri: Cancellieri spera in una chance

Lo spagnolo farà quindi inizialmente rientro nella Capitale come praticamente un’altra intera squadra. Si parte dalla porta con Furlanetto. In difesa sono attesi i ritorni di Novella, Kamenovic, Fares e Floriani Mussolini. A centrocampo sarà il turno di Bertini, Akpa Akpro, Marcos Antonio e Basic. Questi ultimi tre proveranno a giocarsi una chance con Tudor che però ad oggi potrebbe strappare solamente Cancellieri in attacco dopo la buona stagione a Empoli culminata con la salvezza e visto che i due hanno già lavorato insieme ai tempi del Verona. Oltre l'ex Roma, davanti farà rientro anche il classe 2004 Crespi, in gol una volta quest'anno in Serie B col Cosenza.