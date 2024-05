Roma, Ghisolfi sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica: chi è e quali sono le sue esperienze in passato

La Roma ha il suo nuovo uomo mercato. Si tratta di Florent Ghisolfi che dopo tanti giorni di voci e di notizie è stato ufficializzato dalla società. Il trentanovenne arriva dal Nizza dopo due stagioni in rossonero. Prima della città provenzale, il nuovo responsabile dell'area tecnica dei giallorossi è stato al Lorient e al Lens.

Roma, chi è Florent Ghisolfi, ecco l’anti-Pinto, più baby, meno scommesse. Il futuro è già iniziato

L'annuncio ufficiale

La Roma ha dato l'annuncio ufficiale per comunicare la notizia: «Ex calciatore professionista, Ghisolfi ha iniziato la carriera di allenatore lavorando in diversi club francesi per poi affermarsi come dirigente.

Nel 2019 è stato nominato Direttore Sportivo del Lens, dove ha posto le basi della squadra che avrebbe conquistato una storica qualificazione in Champions League. Nel 2022 è approdato al Nizza come Direttore Sportivo, contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione della rosa della prima squadra e al suo ritorno nel calcio europeo. Il Club rivolge a Ghisolfi un caloroso benvenuto a Roma e gli auguri di buon lavoro».