Mourinho fa chiarezza sul mercato: «Non mi interessa nessuno della Roma»

José Mourinho fa marcia indietro, senza nessun pizzico di rancore. Forse. Perché le parole pronunciate in conferenza stampa servono per fare chiarezza sul prossimo calciomercato del Fenerbahçe, ma sembrano anche una delle sue solite frecciatine agli avversari o ex giocatori. Stavolta sono finiti nel mirino dello Special One la Roma e i suoi calciatori che non interessano al portoghese.

Roma attenta a Mourinho, il candidato presidente del Fenerbahçe: «Ha chiesto Dybala e Lukaku»

Le parole di Mourinho

Nei giorni scorsi, uno dei due candidati alla presidenza del Fenerbahçe aveva svelato le richieste di Mourinho in vista del calciomercato: cercare di acquistare Lukaku o Dybala.

Una rivelazione che ha scatenato subito l'ambiente giallorosso che però è tornato di nuovo calmo dopo le dichiarazioni proprio dello Special One nella conferenza stampa di presentazione in gialloblù. Ai microfoni dei giornalisti, Mou ha confessato: «Non ho nessun interesse per i calciatori del mio ex club: la Roma». U'inversione a «U» rispetto alle dichiarazioni di Yildrim.