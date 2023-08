Roma, i tifosi aspettano l'attaccante e sognano Lukaku: «Con lui squadra da scudetto»

È una suggestione e il 99% dei romanisti ne è consapevole. Ma sognare non costa nulla e allora sui social in moltissimi hanno commentato l’indiscrezione che vedrebbe la Roma trattare sotto traccia Romelu Lukaku. Il centravanti è in rotta con il Chelsea e sta cercando squadra, i Blues vogliono disfarsene solo a titolo definitivo considerando che è in essere un contratto fino al 2026 da 10 milioni a stagione.

Una spesa ingente per la Roma di Friedkin che nei mesi scorsi di mercato non è riuscita a chiudere le trattative per Morata, Scamacca, Marcos Leonardo, Arnautovic e in ultimo Zapata.

Dunque, come è possibile trovare il denaro per Lukaku: «Le vie del Signore sono infinte», ironizza un tifoso su Twitter. «Con lui sarebbe un mercato perfetto e la squadra da Scudetto», «Se arrivasse mi sentirei male», «Manca il colpo di scena estivo: il primo anno dei Friedkin è stato Mourinho, poi Dybala e adesso?». Insomma, chi sogna non ha limiti ma c’è anche chi è più realista guardando alle cifre dell’affare: «Andrà in Arabia, la Roma non ha 30 milioni da spendere per il cartellino e 10 per l’ingaggio», «Vuole andare alla Juventus», «Anche se arrivasse non sarebbe una squadra da scudetto», «Non è un giocatore alla Batistuta che ti fa vincere il campionato da solo».

Le cifre dell’operazione effettivamente sono molto alte, dato che i Blues non vogliono aprire al prestito. C’è qualcuno che ironicamente ha scritto: «Basta chiedere al Chelsea un prestito biennale a zero e ingaggio pagato da Londra. La Roma può metterci l’aereo privato per il viaggio». Un po’ di ironia non fa mai male.