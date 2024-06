Napoli, Antonio Conte è atterrato a Roma per l'incontro con la proprietà azzurra e si prepara a firmare il nuovo contratto

Manca sempre meno all'ufficialità di Antonio Conte al Napoli. L'allenatore salentino è appena atterrato a Roma dove questa sera incontrerà la proprietà azzurra per discutere degli ultimi dettagli. Sta per iniziare l'era di Conte sulla panchina del club partenopeo e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca.

Conte è atterrato nella Capitale: domani l'annuncio del Napoli

Conte dovrebbe firmare il nuovo contratto nella giornata di mercoledì e da quel momento sarà subito operativo per costruire il nuovo Napoli. Questa sera sarà a cena con De Laurentiis e Manna prima della firma. Contratto fino al 2027 da 8 milioni di euro complessivi a stagione per l'ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham. Il nuovo ds Giovanni Manna è pronto ad accontentare Conte nelle sue richieste che comprendono anche l'arrivo di Romelu Lukaku, uno dei nomi in primo piano per il calciomercato azzurro.