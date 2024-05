Sassuolo-Roma Primavera: dove vederla, orario e probabili formazioni della finale Primavera

La Roma Primavera può laurearsi campione d'Italia questa sera, grazie all'ultimo appuntamento che può sancire il sogno di Guidi. L'allenatore dei giallorossi, infatti, è approdato all'ultimo atto del campionato nazionale degli Under 19 in cui affronterà il Sassuolo Primavera. Non ci sarà la vendetta contro l'Inter che è stato eliminato proprio dagli emiliani di Bigica nella semifinale della competizione. Nella Regular Season, i giallorossi sono arrivati secondi proprio alle spalle dei nerazzurri, mentre i neroverdi hanno chiuso quinti.

