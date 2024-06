Roma, arriva Ghisolfi: il nuovo ds giallorosso è atterrato in città, domani atteso a Trigoria

Inizia un nuovo capitolo per la Roma, quello di Florent Ghisolfi. Il nuovo direttore sportivo giallosso è arrivato in città e nella giornata di martedì 4 giugno è atteso a Trigoria per il primo approccio con la società. Il 39enne francese prenderà il posto di Tiago Pinto e sarà subito operativo per gestire il mercato della squadra di De Rossi.

Ghisolfi è arrivato a Roma

L'ex dirigente del Nizza inizia ufficialmente la sua nuova esperienza in Italia dopo i diversi anni trascorsi in Francia dove ha iniziato prima come vice allenatore e poi da dirigente. Ghisolfi si recherà subito nel centro sportivo della Roma per prendere confidenza con la nuova realtà e iniziare subito il lavoro intenso di calciomercato.