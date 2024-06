Francesca Frongia, morta la storica truccatrice della Rai. L'addio commosso di Bianca Guaccero: «Un dolore incontenibile»

È morta Francesca Frongia, storica truccatrice della Rai, nell'azienda dal 1995 e collaboratrice in diversi programmi, per ultimo "Chi l'ha visto?". Tra le persone che più erano legate alla makeup artist c'era Bianca Guaccero, che ha dedicato un lungo post all'amica. «Non riesco a contenerlo questo dolore, a non pensare a quanto sentirò la tua mancanza. Alla tua voce. Quanto eri unica, lo sa bene chi ti conosce», si legge nel post Instagram della conduttrice.

«La redazione di "Chi l'ha visto?" si unisce nel dolore, ricordando Francesca non solo come una collega straordinaria, ma anche come un'amica leale e generosa. Il suo contributo al programma non sarà mai dimenticato e il suo spirito continuerà a vivere attraverso il lavoro che ha svolto con tanto amore e dedizione», ha scritto in una nota la redazione del programma nel quale aveva lavorato la truccatrice.