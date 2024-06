Serie A, il Venezia festeggia la promozione ma l'allenatore Vanoli può passare al Torino

I festeggiamenti in laguna andranno avanti per un po', perché il ritorno del Venezia in Serie A dopo due anni ha acceso l’entusiasmo. Tutto è cominciato domenica notte dopo l’1-0 contro la Cremonese al Penzo nella finale di ritorno dei playoff, dopo lo 0-0 dell’andata allo Zini. I veneti si sono presi la A e sono la terza squadra promossa dalla B, dopo Parma e Como, diventando la ventesima del prossimo campionato. In 7 delle ultime 8 occasioni in cui la finale d’andata è terminata in parità, è salita la squadra meglio piazzata in classifica. E adesso si apre subito il futuro. Primo nodo: Paolo Vanoli viene dato sulla panchina del Torino, anche se in questo momento il diretto interessato fa sapere di voler solo festeggiare dicendosi orgoglioso di essere entrato nella storia del club. Secondo nodo: lo stadio per le prime partite, considerati i lavori di adeguamento del Penzo, con la società che ha chiesto ospitalità a Salerno per disputare le gare interne all’Arechi.

Il Venezia supera 1-0 la Cremonese e stacca il pass per la Serie A: decisivo Gytkjaer

Il ritorno

Vanoli ha guidato i veneti al ritorno in A dopo due anni, ricordando l’ultima promozione dai cadetti nel 2020-2021 nella doppia finale col Cittadella, la retrocessione nel 2021-2022 e l’eliminazione al preliminare dei playoff nel 2022-2023.

ll nuovo campionato di A comincerà nel fine settimana del 17-18 agosto (calendario atteso tra giugno e luglio. Si giocheranno tre turni (fino al 1° settembre) per poi lasciare spazio alla Nations League. L’articolazione delle gare dalla quarta giornata sarà decisa successivamente, in attesa della formazione della nuova Champions con il cambiamento di formato e le sfide che potrebbero disputarsi nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì (sorteggio fissato il 29 agosto).

La mappa geografica

Con il Venezia si aggiunge una formazione veneta, ed è la seconda del lotto dopo il Verona nella geografia della massima divisione che vede la Lombardia al comando con 5 club (Inter, Milan, Atalanta, Monza e Como) davanti alle 2 di Piemonte (Juventus e Torino), Emilia Romagna (Bologna e Parma), Toscana (Fiorentina ed Empoli) e Lazio (Roma e Lazio), mentre ne hanno una a testa Liguria (Genoa), Friuli Venezia Giulia (Udinese), Campania (Napoli), Puglia (Lecce) e Sardegna (Cagliari). Sono retrocesse in B Salernitana, Sassuolo e Frosinone. Non saranno rappresentate Valle d’Aosta, Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria e Sicilia. Non hanno mai avuto squadre in A Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Basilicata e Molise: le ultime tre con Sudtirol, Campobasso, Matera e Potenza hanno al massimo calcato i campi della B.

I precedenti

La finale cadetta dei playoff ha messo di fronte Veneto contro Lombardia, le due regioni simbolo degli spareggi: con questa del Venezia, sono state 17 le partecipazioni di una formazione veneta, mentre la Lombardia con la Cremonese è salita a 14 (Brescia primatista con 7), distanziando ancora di più l’Emilia Romagna che è terza con 10. Per la nona volta su 19 la finale è stata tra la terza e la quarta, ovvero il Venezia che nella doppia semifinale ha eliminato il Palermo battuto due volte e la Cremonese che ha escluso la rivelazione neopromossa Catanzaro. Prima della coppia Venezia e Cremonese ci sono state Pisa e Monza nel 2021-2022, Frosinone e Palermo nel 2017-2018, Latina e Cesena nel 2013-2014.