Roma attenta a Mourinho, il candidato presidente del Fenerbahçe: «Ha chiesto Dybala e Lukaku»

La Roma deve stare attenta a una sua vecchia conoscenza che ha messo gli occhi sul diamante più prezioso che ha: Paulo Dybala. Si tratta di José Mourinho che ha appena accettato l'offerta del Fenerbahçe, club turco che in questa stagione ha sfiorato la vittoria del titolo che manca dal 2014. Per cercare di risalire e migliorare, la squadra di Istanbul ha deciso di investire e puntare sul portoghese che nella Capitale non ha brillato. Della sua esperienza in giallorosso però ha apprezzato le prestazioni di Dybala e vorrebbe riaverlo con sé.

Dybala sul futuro: «A nessuno piace arrivare sesti, sono curioso di scoprire altri campionati come la Liga e la Premier»

«Mourinho ci ha chiesto Dybala»

A dare l'annuncio è stato uno dei due candidati alla presidenza del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, che in conferenza stampa ha svelato le richieste dello Special One: «Dopo aver annunciato José Mourinho, vi svelo le richieste che ha fatto. Vuole Romelu Lukaku, ma anche Paulo Dybala. Talisca vuole venire da noi e c'è anche Sorloth.

Ora starà alla direzione sportiva occuparsi di uno o due di questi nomi, agli altri penseremo dopo».

I presupposti sono di sicuro di livello anche se le parole di Yildirim potrebbero rappresentare anche mera campagna elettorale. Nelle prossime settimane si scoprirà se il club accontenerà queste richieste dell'ex Roma o meno. Intanto, il Fenerbahçe ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Mourinho: «Le porte di casa saranno aperte già dalle 17 per permettere ai nostri tifosi di entrare ed assistere senza problemi alla cerimonia della firma».