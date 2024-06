Lazio, dopo l'addio Kamada verso il Crystal Palace: c'è l'accordo verbale

Il futuro di Daichi Kamada si è deciso negli ultimi giorni, con la sua strada che ha cambiato direzione e lo ha portato lontano dalla Lazio. Il giapponese, infatti, sembrava a un passo dal rinnovo con il club, ma poi ha deciso di fare marcia indietro nelle ultime ore del mese appena passato. Ora, come riporta Fabrizio Romano, il suo futuro è lontano dalla Serie A e dall'Italia. Il centrocampista è a un passo dal Crystal Palace che è pronto a portarlo in Premier League.

Lazio, Kamada va al Crystal Palace

Dopo l'addio ai biancocelesti, con la scadenza de contratto ormai annunciata, Kamada ha deciso di sposare la causa del club che sorge a sud di Londra, in uno dei tanti sobborghi che animano l'hinterland della capitale inglese. L'ex Eintracht Frankfurt ha trovato l'accordo verbale con il club rossoblù che ha fissato le visite mediche in settimana. Nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto come parametro zero. A favorire questo passaggio è stato Oliver Glasner, tecnico austriaco con cui aveva lavorato proprio in Bundesliga. Sfuma così anche l'indiscrezione che lo vedeva nel mirino della Roma.