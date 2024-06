Argentina, il ct Scaloni spiega l'esclusione di Dybala: «La squadra viene prima di tutto»

Paulo Dybala non parteciperà alla Coppa America. Non è stato convocato per le due amichevoli in Argentina e di conseguenza era praticamente impossibile che rientrasse in quella per la Coppa. Una doccia gelata per l’esterno che si era preservato con la Roma proprio per essere a disposizione nella competizione. Invece, ct Scaloni vedendolo in panchina nelle ultime gare dei giallorossi ha scelto di lasciarlo fuori: «Quando succede, soprattutto nelle condizioni in cui l'abbiamo fatto, è sempre difficile. Abbiamo un affetto speciale per lui, ma diciamo sempre che la squadra viene prima di tutto. Date le circostanze, soprattutto nelle posizioni in cui avevamo alcuni inconvenienti, abbiamo preso la decisione di fare questa lista. Con tutto il dolore del mondo, perché sappiamo cosa ci ha dato, è una decisione che abbiamo preso. È la cosa più brutta dell'essere un allenatore, lo accettiamo, dobbiamo farlo ed è difficile», ha spiegato il ct.

Paulo in queste ore si trova in vacanza cercando di smaltire la delusione e guardando al futuro. Il suo agente è in attesa di una chiamata dal nuovo ds Ghisolfi, vorrebbe capire quali sono i piani per il futuro di Paulo e se il club ha intenzione di puntarci seriamente. Altrimenti, cercherà nuove destinazioni agevolato dalla clausola da 12 milioni valida fino a fine luglio. L’ultima offerta, verbale, proviene dal Fenerbahçe che ha appena annunciato José Mourinho. Il club turco è pronto a una vera e propria rivoluzione, lo certifica il candidato alla presidenza Aziz Yildirim: «Il nuovo tecnico vuole qui Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

Poi c'è anche Sorloth. Adesso chi di noi si occupa di mercato dovrebbe occuparsi di loro». Al momento, però, appare una mossa più mediatica che altro.