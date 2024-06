Martedì 4 Giugno 2024, 07:02

Se qualcuno si augurava una partenza sprint, dovrà ricredersi. Attesa, finora, è la parola d'ordine che è andata più di moda a Trigoria. L'eccezione dovuta al riscatto di Angeliño è stata dettata soltanto da un aut aut del Lipsia: la scadenza era fissata per il 30 maggio e i tedeschi non ammettevano deroghe. Tolta l'anomalia, si è tornati in uno stallo difficile da spiegare che il silenzio societario non ha fatto altro che alimentare. Chissà se l’arrivo di Ghisolfi, sbarcato ieri in serata all’aeroporto di Fiumicino dopo aver salutato il Nizza via social, non possa accelerare un quadro che ad oggi appare in stand-by. Perché alcune mosse, anche le più banali visto che manca solo l’ufficialità - leggi il rinnovo di De Rossi - sono ferme da due mesi. Ma non solo. Il ritiro, ad esempio. Sono diverse le sedi monitorate, la scelta potrebbe ricadere su un località austriaca che inframezzerà parte del lavoro svolto a Trigoria più una serie di amichevoli che non prevedono tournée in giro per il mondo ma viaggi in giornata. Tutto sulla carta, però, niente ancora di ufficiale.

Come la disponibilità economica per il prossimo mercato: in uno slancio di sincerità, Daniele dopo Roma-Genoa (2 settimane fa) si era lasciato sfuggire come non conoscesse il budget per poi rimediare qualche giorno dopo asserendo che non sono cose delle quali si parla in pubblico. E poi: fino a ieri sera, quando è stato immortalato dai fotografi e dai curiosi preseti, il ds non si era mai fatto vedere, nonostante fosse stato ufficializzato dal club. Nel blitz di due giorni avvenuto prima della fine del campionato, nessuno a Trigoria aveva avuto l'onore d'incrociarlo. Tra l’altro se il nuovo dirigente non segue la squadra nell'ultima trasferta di campionato e/o per il faticoso viaggio andata e ritorno a Perth, ci si attende (precisazione d'obbligo: non i media ma i diretti interessati, alias agenti e/o calciatori) che qualche segnale al gruppo, quantomeno ai giocatori più rappresentativi, lo invii. Soprattutto perché ci sono elementi, uno su tutti Dybala, che negli ultimi giorni ha visto il suo futuro messo in dubbio. Fino a ieri, zero telefonate, sms o whatsapp. Da oggi è presumibile, e per certi versi augurabile, che qualcosa cambi. E poi ci sono le riunioni operative. Al di là di un paio di chiacchierate, servite per ricavarne «una buona impressione» (cit.), De Rossi si deve ancora sedere attorno ad un tavolo con Ghisolfi e la dirigenza per buttare giù un piano operativo. Qualche telefonata l'ha fatta e ricevuta a livello personale ma non è andato oltre. Il giorno buono dovrebbe (finalmente) essere oggi. Un altro dettaglio che non riguarda la prima squadra ma che forse può spiegare la sensazione di attesa che si respira: oltre alla questione abbonamenti, sono quasi 100 i componenti degli staff giovanili, inclusi quindi massaggiatori, tecnici, medici e magazzinieri, che non conoscono cosa faranno il prossimo anno. Normalmente il club fa firmare accordi annuali e per fine maggio i segnali di permanenza o meno sono stati già inviati. Quest’anno non è accaduto. Senza contare alcuni contratti dirigenziali. Su tutti, quello del segretario Lombardo. Pedina divenuta fondamentale, punto di riferimento per DDR e non solo, a conoscenza di tutte le operazioni contrattualistiche del club, tra 24 giorni sarà libero. Se a dicembre si riteneva possibile un ritorno alla Juventus, ora da qualche settimana sembra probabile il rinnovo. Ma siamo sempre allo stesso punto: sembra, non è.

MEETING NELLA CITY

Per carità, siamo ancora al 4 giugno, c'è un'estate davanti e tempo non manca. Ma da un club che inevitabilmente è partito in ritardo e che ha ammesso velatamente come si andrà incontro ad una ricostruzione, ci si aspettava qualcosa di diverso. Oggi, come spiegavamo in precedenza, De Rossi sarà a Trigoria e prima di qualche giorno di relax (previsto da metà settimana in poi), farà un punto della situazione con la Ceo Souloukou (ieri protagonista di un bell'evento di solidarietà) e a questo punto anche con Ghisolfi. È dal ds che si attende l’accelerazione. Sabato intanto la dirigente greca è stata avvistata a Wembley. In precedenza aveva partecipato con Dan Friedkin alla riunione dell’Eca a Londra. Plausibile che sia stata l’occasione nella quale avere più chiaro il piano operativo nel prossimo futuro dal numero 1 del club. Sono in tanti ad augurarselo. Daniele in primis. E da ieri, anche il nuovo arrivato Ghisolfi.

