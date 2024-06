Lazio, Kamada torna sulla separazione: «Volevo restare un anno, ma è difficile trattare con Lotito»

Una separazione che ha fatto eco al punto di far spuntare le nubi sul futuro di Tudor alla Lazio. La decisione di Kamada di non proseguire con i biancocelesti ha diviso un ambiente e dopo la spiegazione del club sul divorzio è arrivata anche la versione del calciatore: «È deciso al 100% che lascerò la Lazio. All'inizio avevo intenzione di restare - ha rivelato il giapponese a Football Zone - ma l'Italia è così e il presidente della Lazio (Lotito, ndr) è famoso per essere uno dei più difficili con cui negoziare».

Lazio, dopo l'addio Kamada verso il Crystal Palace: c'è l'accordo verbale

Lazio, le parole di Kamada

E ancora: «Volevo solo un contratto di un anno e non ho chiesto nulla in più perché ero pagato abbastanza. Su questo non siamo riusciti a metterci d'accordo. Non so che cosa il mio agente abbia detto alla società, ma io volevo solamente un'altra stagione di contratto». Infine su Tudor: «Avevo parlato molte volte con il mister. Mi stava migliorando, si è preso cura di me e abbiamo parlato spesso anche del fatto che volesse il mio rinnovo. Anche quando ho deciso di andare via ci sono rimasto in contatto, con lui non mi sono trovato male. È un allenatore che spero di poter incontrare di nuovo e lavorarci insieme da qualche altra parte».

La risposta del giapponese dopo lo sfogo di Fabiani

Lo scorso 30 maggio scadeva l'opzione unilaterale di rinnovo a favore di Kamada per restare altri tre anni alla Lazio. Era questo l'accordo della passata stagione, ma l'entourage del giocatore giapponese - volenteroso di restare agli ordini di Tudor - ha chiesto che si potesse replicare un'altra singola stagione di contratto, tra l'altro con una clausola molto bassa per liberarsi. Richiesta che ha fatto scattare il divorzio con tanto di sfogo del ds Fabiani ai canali del club: «Hanno tentato di farci un'estorsione, ma noi non ci facciamo ricattare da nessuno».

Morale della favola, la Lazio dovrà ripartire senza il miglior giocatore della gestione Tudor.