RIETI - Chiude con la vittoria in casa per 3-2 (25-21, 24-26, 29-27, 17-25, 16-14) la Maglianese Volley l’ultima giornata del campionato regionale di serie C.; nel campo del Palazzetto dello Sport di Magliano, non basta il 3-2 inflitto agli avversari per sperare nell’ultima posizione utile per l’accesso ai play off chiuse definitivamente dal Volley Fiumicino che capitola in casa della Pol. Roma 7 Volley la stagione raggiungendo i play off all’ultima giornata. I giallo neri confermano la categoria con l’obiettivo stagionale raggiunto e con 45 punti in ottava posizione.A commentare la stagione mister Marco Giovannetti: «La gara di sabato è stata l’emblema della stagione, avevamo l’ultima occasione e l’abbiamo sfruttata male nonostante la vittoria. La stagione è stata positiva, al di sopra delle aspettative principalmente per due motivi: contro Latina abbiamo giocato con quattro ragazzi su sei di Magliano titolari in campo che hanno meritato il posto, due anni fa era impensabile e questa è una cosa molto bella; l’altra che in casa abbiamo sempre preso punti anche quando abbiamo perso. C’è un po' di rammarico per qualche occasione persa e con alcune gare che potevamo gestire meglio, ma la squadra è giovane ed inesperta nella serie, ma c’ è una buona base per ripartire, è prematuro ancora pensare se ci sarò il prossimo anno, la società ha voglia di fare e la crescita è positiva».Roma Volley - Serapo Volley Gaeta 3-1Lara Srl Roma Xx Volley - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 3-0Gsdp Zagarolo - Asd Ascor 3-0Asd Volley Life – Fenice 3-1Pol. Roma 7 Volley Ad - Volley Fiumicino 0-3Nfa Saet - Egeria Volley Club Nepi Civita 3-0Gsdp Zagarolo 67Roma Volley 51Nfa Saet 49Volley Fiumicino 47Serapo Volley Gaeta 47Asd Volley Life 45Lara Srl Roma Xx Volley 45Asd Pol. Maglianese Volley 45Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 42Top Volley Latina 40Pol. Roma 7 Volley Ad 32Fenice 30Egeria Volley Club Nepi Civita 4Asd Ascor