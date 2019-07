NESTA – U19

RIETI – La stagione 2018/2019 del settore giovanile agonistico della Maglianese si chiude con un ultimo posto nell’Under 19 provinciale e una decima posizione nell’Under 15 reatino. Con il vicepresidente Giancarlo Nesta abbiamo parlato del gruppo juniores, mentre con il tecnico Marco Mollica abbiamo tirato le somme sui giovanissimi. Entrambi hanno fatto anche un cenno ai programmi per il futuro.«Si è conclusa un’annata piuttosto deludente. Non abbiamo affrontato la stagione con la giusta serietà, pagandone più volte le conseguenze. In merito al prossimo campionato, al momento posso dire che l’U19 non verrà nuovamente allestita. Pertanto, ci concentreremo sulla costituzione di buone squadre U17 e U15, facendo sempre grande attenzione alla crescita di ciascun ragazzo».«Insieme ad un gruppo composto anche da vari giocatori del 2006, ho vissuto una stagione positiva. I ragazzi sono cresciuti molto sia mentalmente sia tecnicamente. Arrivata a maggio, la squadra è apparsa sicuramente diversa rispetto a settembre. Dato che nel precedente anno alcuni non avevano giocato e altri avevano partecipato al campionato esordienti, per buona parte del collettivo il girone d’andata è servito soprattutto per abituarsi a stare in campo contro avversari spesso più grandi d’età. Nel girone di ritorno, invece, grazie ai notevoli miglioramenti riscontrati, abbiamo giocato alla pari con tutte le altre compagini, escludendo le prime quattro classificate, che, a mio avviso, erano più strutturate rispetto al resto. Complimenti a ciascuno dei miei calciatori per l’impegno e la voglia costante di migliorarsi. Riguardo il futuro, sono felice che, dopo qualche anno dall’ultima volta, la Maglianese sia riuscita a creare nuovamente un gruppo Under 17. Quest’ultimo sarà costituito non solo da ragazzi in uscita dall’Under 15, ma anche da nuovi arrivi e graditi ritorni. Sono convinto che per queste due squadre sarà un’annata esaltante».Giordano GobbiAlessio Bellerba, Lorenzo Falchetti, Andrea Cima, Riccardo Scucchia, Paolo MannucciDamiano Monti, Luca Cupidi, Fabio Di Domenico, Yuri Centorame, Lorenzo Parisi, Matteo Pompili, Lorenzo Pistone, Andrea GallettiCristiano Pescetelli, Umberto Murelli, Michele Del VescovoMarco RossiEttore PetroniAlessandro PonzoMarco Varasconi, Denis Kordhishta, Marco Francesconi, Leonardo Vittori, Matteo Camigioli, Lorenzo Vanni, Cristian Scucchia, Lorenzo LatiniMichele Benigni, Samuele Barbasini, Tommaso Vinci, Matteo Domenicone, Alessio Toni, Maicol ProiettiKlejdi Hoxha, Lorenzo Cambone, Fabrizio Borionovi, Lorenzo RinaldiSergio BarbasiniLuca Vanni