Sebastiani battuta, Rossi: «Bologna più aggressiva nel finale, resettiamo e ripartiamo». Martedì gara 2

RIETI - Una Real Sebastiani combattiva non riesce a sbancare il PalaDozza in gara 1 della semifinale Playoff di Serie A2. La Fortitudo Bologna è più concreta nel finale e ribalta il risultato fino al 67-58 definitivo. Coach Alessandro Rossi si concentra sugli aspetti decisivi per la vittoria dei padroni di casa, come la grande aggressività che nel quarto periodo ha messo in difficoltà Rieti. Bolognesi avanti 1-0 nella serie, testa ora a gara 2.

Le dichiarazioni post-gara

«Complimenti alla Fortitudo per la vittoria – dice coach Alessandro Rossi in conferenza stampa - grazie ai nostri tifosi per lo spettacolo che ci hanno regalato insieme al pubblico di Bologna. Loro hanno mantenuto una grande aggressività nel finale di partita costringendoci ad un quarto periodo complicato a livello offensivo.

Cerchiamo di prendere insegnamenti da questa partita. Dobbiamo imporci di essere più precisi e puliti contro questo tipo di aggressività. Buona gara dal punto di vista difensivo, ma su questo e sulla voglia della squadra non avevo dubbi. Siamo arrivati fino al più 9, non è scontato su questo campo. Dobbiamo assorbire la sconfitta dal punto di vista mentale e ripartire. Sia noi che loro abbiamo fatto un grande sforzo oggi. È solo la prima partita, cerchiamo di tornare ancora più determinati martedì per gara 2».

L’appuntamento per gara 2 è fissato martedì alle 20.30, sempre sul parquet del PalaDozza.