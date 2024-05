Campi Flegrei, due scosse di terremoto oggi: magnitudo e dettagli

Questa mattina, nella zona flegrea, sono state avvertite due scosse di terremoto. La prima, di magnitudo 2,2, è avvenuta poco dopo le sei, mentre la seconda, di magnitudo 3,7, è stata registrata alle 6:32. Entrambe hanno avuto epicentro nella zona flegrea, con una profondità di circa 3 chilometri. Le scosse sono state percepite nei Comuni dell'area flegrea e in alcuni quartieri occidentali di Napoli . Al momento, non sono stati segnalati danni. In una nota l'ha precisato che «la magnitudo durata massima dello sciame valutata solo in fase preliminare a 3.7, è stata successivamente revisionata a magnitudo durata (Md) 2.8». «Tale differente valutazione e la sovrastima iniziale dell'evento - prosegue la nota - è stata causata da una sovrapposizione di numerosi piccoli eventi immediatamente successivi che ne hanno falsato la lettura preliminare».