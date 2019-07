Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 09:20

La Maglianese calcio non disputerà il campionato di Promozione nella stagione 2019-20 (iscrizioni dall'8 al 18 luglio) e vorrebbe ripartire dall'ultima categoria regionale, la Seconda (iscrizioni dall'8 al 25 luglio). Questo è quanto di più certo al momento come affermato dal presidente Ettore Petroni, visti anche i termini che permettevano possibili operazioni relative a cambi di denominazione, sede sociale, fusioni o scissioni scaduti il 25 giugno. Queste le parole del presidente sabino a Il Messaggero:«Ho fatto personalmente la richiesta alla federazione per poter ripartire dalla Seconda categoria laziale e sto aspettando una risposta. La prossima settimana avrò sicuramente queste risposte e le idee più chiare. Se verrà accettata inizieremo a formare la squadra anche se i tempi sono molto stretti».«La società non sparirà questo è certo. Rimarrà il nostro settore giovanile e ci impegneremo per potenziarlo al massimo. Lo scorso anno siamo arrivati fino ai Giovanissimi e quest’anno puntiamo a formare anche sugli Allievi».