Amatrice Rieti, il double è servito. I reatini vincono anche la Supercoppa: Terracina ko ai rigori 7-6

RIETI - Amatrice Rieti, è qui la festa! Sette giorni dopo la conquista della serie D, la formazione reatina bissa il successo battendo in finale di Supercoppa d'Eccellenza il Terracina per 7-6 ai calci di rigore, dopo il 2-2 con cui si erano conclusi i 90'. Decisivo il penalty finale di Francesco Mattei che fa cinque su cinque per gli amarantoceleste, ma soprattutto la parata di Egidio Aquiles sul 'cucchiaio' di Curiale.

Una vittoria di prestigio per l'Amatrice Rieti che dieci anni dopo la 'doppietta' della Spes Poggio Fidoni (campionato e Coppa Lazio) riesce a mettere a segno un bel double stagionale dinanzi a più di mille spettatori presenti a Tor Sapienza, palcoscenico del successo a tinte amarantoceleste.

La partita

E pensare che dopo nemmeno 20" il Terracina aveva trovato un gol-lampo con Stella, ben servito da Carlini e al 18' aveva addirittura raddoppiato con Curiale costringendo l'Amatrice Rieti a una vera e propria scalata. Ma la rimonta, manco a dirlo, non si fa attendere e prima dello scadere del primo tempo, Daniel Rossi mette a segno il suo 36esimo gol stagionale (tra campionato e Coppe) approfittando dell'assist di De Fato, bravo a intercettare un pallone sulla trequarti campo.

In avvio di ripresa, con Filosa rimasto negli spogliatoi per infortunio (al suo posto Di Francia), l'Amatrice Rieti riparte con le marce alte e all'8' trova il pareggio grazie al colpo di testa di Scipioni, ben servito in area da Bertino. Nel finale Rossi ha sulla testa la palla del successo, ma Fumagalli gliela porta via sul più bello e dopo 3' di recupero si va alla lotteria dei calci di rigore.

Segnano i big, da una parte e dall'altra, ma al quarto tiro il Terracina manda sul dischetto Curiale, il quale opta per un 'cucchiaio' alla Totti che il portiere reatino intercetta. Da lì in poi sono tutti gol: decide il destro del reatino Francesco Mattei che spiazza Martinelli e fa partire la festa reatina.

Il tabellino

Amatrice Rieti-Terracina 7-6 d.c.r. (2-2)

Amatrice Rieti (4-3-3): Egidio; Grassi (30’st Tiraferri), Filosa (1’st Di Francia), Scipioni, Calitis (23’pt Boncompagni); Bertino (27’st Aversa), Diarra (47’st Di Nicola), De Fato; Sarritzu, Rossi, Mattei. A disp.: Capriccioli, Fiscaletti S., Felici, Coppola. All.: Gardini.

Terracina (3-5-2): Martinelli; Zambruno, Petruccelli (24’st Bellante), Celli; Stella (17’st Fumagalli), Proietti, Pagliaroli (36’st Dironza), Pesce, Camara (47’st Fioretti); Curiale, Carlini. A disp.: Campagna, Guida, Mazzon, Rosato, Minotti. All.: Pernarella.

Arbitro: Nicotera di Aprilia (Colizzi-Conti)

Marcatori: 1’ pt Stella, 18’ pt Curiale, 39’pt Rossi, 8’st Scipioni

Note: spettatori 1000 circa. Ammoniti: Proietti (T), De Fato, Diarra, Di Nicola (AR). Angoli: 6-3. Recupero: 2’pt, 3’st. Sequenza rigori: Carlini (T) gol; Rossi (AR) gol; Proietti (T) gol; Sarritzu (AR) gol; Curiale (T) parata; De Fato (AR) gol; Celli (T) gol; Di Nicola (AR) gol; Fioretti (T) gol; Mattei (AR) gol.