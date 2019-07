Ultimo aggiornamento: 09:18

RIETI - Già tornata al lavoro la Maglianese Volley in vista della prossima stagione 2019/2020 che porterà in casa sabina importanti novità.Salutato mister Marco Giovannetti che aveva portato i ragazzi in serie C, il sodalizio giallonero si è rimesso a lavoro per il nuovo anno. La Maglianese Volley, dopo aver disputato lo scorso anno un buon campionato in serie C per la nuova stagione non si riscriverà al campionato regionale.A spiegare la mancata conferma il dirigente Paolo Buzzao: «Ci sono difficoltà economiche per reperire i giocatori e quest’anno non ci iscriveremo al campionato di serie C; faremo una collaborazione con il Volley Orte, i nostri giocatori verranno inseriti nel roster di Orte e parteciperemo al campionato nazionale di serie B. Giocheremo a Magliano, la squadra si chiamerà Orte - Magliano e cercheremo di rappresentare la provincia di Rieti nel migliore dei modi. L'accordo è ancora in via di definizione per gli ultimi dettagli, ma la collaborazione è già avviata».