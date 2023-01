La Nuova Rieti Calcio fa cinquina, Maglianese ko (5-0). Sabato sfida a Stimigliano

RIETI - Arriva la noa vittoria stagionale per la Nuova Rieti Calcio, che sul sintetico di Cantalice batte nettamente la Maglianese con un agevole 5-0.



Apre le marcature Santoprete, il raddoppio è un'autorete sfortunata di un difensore avversario, poi Santoprete indovina lo spazio giusto per il tris, mentre il poker è firmato da Ramazzotti e la cinquina da Palluzzi.



Una vittoria doppiamente preziosa in virtù dell'1-1 con cui lo Stimigliano torna dalla trasferta reatina contro lo Sporting Mdc. Un +2 in classifica che, alla vigilia dello scontro diretto in programma sabato prossimo in sabina vale il primato assoluto e la possibilità di gestire due risultati utili su tre.