Una buona Sebastiani cede nell'ultimo quarto: Bologna vince 67-58 gara 1. Foto

RIETI - La Real Sebastiani Rieti ci prova ma crolla nell’ultimo periodo e la Fortitudo Bologna fa sua gara 1 nella semifinale Playoff di Serie A2. 67-58 il finale al PalaDozza.

La Sebastiani conduce per buona parte di gara, ma è decisivo il parziale fortitudino a cavallo tra terzo e quarto periodo. Gli amarantocelesti, senza Hogue e Poom, combattono ma sono poco lucidi nel finale con un solo canestro dal campo (15-3 il parziale degli ultimi dieci minuti). Martedì gara 2 sempre al PalaDozza.

Primo quarto

Avvio equilibrato con Bologna che prova a prendere in mano la gara con Aradori ma a rispondere per la Sebastiani sono Johnson e Ancellotti che vanno a segno da tre (6-8).

L’alta intensità difensiva di Rieti è fondamentale per tenere in gara la squadra di coach Rossi: Sarto va a segno da tre, Ogden risponde sbloccandosi dal campo (12-11). La palla rubata e il sottomano dell’ex di turno Italiano permettono alla Sebastiani di chiudere il primo quarto a contatto: 14-13 dopo dieci minuti.

Secondo quarto

Grande attenzione e collaborazione degli amarantocelesti nella metà campo difensiva e Rieti con pazienza costruisce azione dopo azione il break per tornare in vantaggio: gioco da tre di Italiano, tripla di Spanghero e tre punti di Raucci portano la Sebastiani avanti sul 16-22. La reazione della Fortitudo arriva con le triple di Panni e Aradori, intervallate da un gran canestro di Petrovic (22-24). Bologna trova il sorpasso con le soluzioni rapide di Conti e Fantinelli (29-28). La Sebastiani torna a ruggire trovando grande continuità al tiro da tre (8 su 18 nel primo tempo): Petrovic e Spanghero firmano il 31-34. La Fortitudo prova a ricucire con viaggi in lunetta, ma Rieti resta al comando sempre con il duo Petrovic-Spanghero, ancora a segno dalla lunga. Il tap-in di Morgillo fissa il parziale sul 38-42 prima dell’intervallo lungo.

Terzo quarto

La Sebastiani in avvio di terzo quarto resta concentrata, sporca i possessi della Fortitudo e torna avanti di 8 punti grazie all’appoggio di Ancellotti e alla tripla di Piccin (39-47). La difesa amarantoceleste si sacrifica e il floater di Spanghero vale il 42-51. Nel finale i dettagli in attacco fanno la differenza: Rieti segna solo dalla lunetta, mentre Bologna rosicchia punto dopo punto fino all’appoggio di Morgillo allo scadere per tornare a un possesso di distanza (52-55).

Quarto quarto

Bologna mette la freccia approfittando di un momento di flessione della Sebastiani: Bolpin trova due triple con i piedi per terra rispondendo al canestro di Spanghero (58-57). Continuano i problemi a livello offensivo per Rieti e Bologna trova ancora soluzioni semplici con Bolpin e Conti (62-57). Pesano le tante palle perse nell’ultimo periodo (8 nell’ultimo quarto). Ogden punisce dalla distanza a due minuti dalla fine (66-57). Italiano trova un viaggio in lunetta solo a un minuto dal termine (66-58). Freeman dalla lunetta fissa il punteggio finale sul 67-58: Bologna sull’1-0 nella serie.

Tabellini

Fortitudo Bologna – Real Sebastiani Rieti 67-58

Parziali: 14-13; 24-29; 14-13; 15-3

Quintetti

Fortitudo Bologna: Fantinelli, Aradori, Bolpin, Ogden, Freeman

Real Sebastiani Rieti: Piccin, Johnson, Nobile, Petrovic, Ancellotti

Fortitudo Bologna: Bonfiglioli, Sergio 4, Aradori 9, Conti 6, Bolpin 8, Panni 3, Kuznetsov, Fantinelli 8, Giuri, Freeman 13, Ogden 10, Morgillo. All. Caja

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti, Petrovic 10, Piccin 3, Ancellotti 5, Johnson 13, Raucci, Italiano 6, Nobile, Spanghero 13. All. Rossi

Arbitri: Enrico Bartoli di Trieste, Francesco Cassina di Desio (MB) e Giulio Giovannetti di Recanati (MC)