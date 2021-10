La Maglianese premiata a Roma per i 60 anni di attività, la dedica ad Aldo Chiurchiù

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 21:03

RIETI - Sessanta anni di tesseramenti, sessanta anni di attività e campionati. La Maglianese Volley ha ricevuto oggi l'importante riconoscimento dalla Fipav, la Federazione Italiana Pallavolo alla quale da tre ventenni la società sabina è affiliata. Il percorso della Maglianese in Fipav comincia nel 1960 e da allora ad oggi, migliaia sono stati i bambini, ragazzi e ragazze che sono stati avvicinati allo sport. Di questi anni ben quarantadue sono legati ad Aldo Chiurchiù, storico dirigente della Maglianese Volley.

È anche grazie la passione trasmessa dal dirigente Chiurchiù, impegnato, appassionato e sempre presente al palazzetto durante gli allenamenti quanto a bordo campo in occasione delle partite in casa, così come in trasferta, che la società è cresciuta negli anni.

La targa dell'importante riconoscimento è stata consegnata nelle mani dei dirigenti dal sindaco di Magliano Sabina Giulio Falcetta nel corso della cerimonia che la Federazione ha organizzato a Roma per celebrare le affiliazioni storiche, dai 20 ai 60 anni. Alla cerimonia Chiurchiù non ha potuto prendere parte per motivi personali, ma tutti i dirigenti come anche il sindaco, ex pallavolista, ha dedicato il riconoscimento.