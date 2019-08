Ultimo aggiornamento: 09:04

RIETI - Tramontato l’accordo con il Volley Orte per la Maglianese Volley che dopo avere annunciato la mancata iscrizione al campionato regionale di serie C si era messa a lavoro quest’ estate per una collaborazione con la serie B di Orte che sembrava già avviata e pronta per la nuova stagione. Un passo indietro quello fatto dal sodalizio giallo-nero: «Non si sono verificate le condizioni giuste per continuare e abbiamo deciso di prenderci una pausa per ricominciare l’anno prossimo – fanno sapere dalla dirigenza - Ci dedicheremo ai settori giovanili».Niente pallavolo regionale per la provincia reatina che proprio nella Maglianese Volley aveva trovato la squadra giusta per una serie di categoria superiore. Bisognerà attendere un anno per capire se ci saranno le condizioni per continuare a riportare questo sport ad alti livelli.Intanto ad accasarsi ad Orte, con il reatino Daniele Di Muzio che quest’anno indosserà la fascia da capitano dopo numerosi anni trascorsi con la maglia della squadra viterbese, dalla Maglianese arrivano Andrea Giordani insieme ai compagni Facchini, Ottaviani e Verducci che parteciperà anche al campionato di under 21 regionale dove ritroverà mister Marco Giovannetti alla guida anche del gruppo di prima divisione.