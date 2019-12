RIETI - Si è resa necessaria la temporanea chiusura della Sp54 - via Maglianese - a Montebuono in Sabina per la rimozione di un grosso pino che ha rischiato di piombare sulla sede stradale. Il pesante corpo vegetativo si è schiantato dall'alto di una scarpata per poi rimanere bloccato da una rete metallica di protezione che, fortunatamente, ne ha impedito la caduta diretta sulla sottostante via Maglianese con grave pericolo per i veicoli in transito.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento territoriale sabino di Poggio Mirteto che, con l'ausilio di un ulteriore mezzo, ha depezzato l'albero mettendo in sicurezza l'area.