Una giornata per conoscere le bellezze della riserva “Monte Navegna e Monte Cervia”

RIETI - Una giornata per conoscere le meraviglie della riserva naturale regionale “Monte Navegna e Monte Cervia” e ribadire il nuovo corso intrapreso dal parco a favore della sua totale apertura a tutti gli amanti della natura e delle escursioni paesaggistiche. In occasione della settimana europea dei parchi, sabato 18 maggio la Riserva – guidata dal commissario Matteo Monaco - ha infatti promosso sia incontri istituzionali al fine di definire il futuro della Riserva che momenti di avviamento allo sport e promozione del trekking in montagna, accogliendo gli alunni dell’istituto comprensivo “Pascoli” di Rieti sulle sponde del lago del Turano, presso la sede della Lega Navale Italiana, inaugurando infine il riqualificato ostello “Il ghiro” di Marcetelli.

Il futuro della Riserva

Al centro degli incontri istituzionali promossi da Monaco insieme ai sindaci della Valle del Turano - presso la sede della Riserva a Castel di Tora - i temi riguardanti la rete stradale che si snoda lungo il lago, il ruolo dei guardia-parco, il futuro della comunità montana e gli investimenti regionali da attuare sia a favore dei borghi che delle aree spondali. La giornata dedicata alla Riserva è poi proseguita lungo le sponde del lago del Turano, dove la sezione reatina della Lega Navale Italiana ha accolto i giovanissimi studenti della “Pascoli”, offrendo loro la possibilità di cimentarsi nel primo approccio a pelo d’acqua a bordo delle canoe.

L’inaugurazione

Dal lago del Turano, tappa a Marcetelli, dove è stato inaugurato “Il ghiro”, il riqualificato ostello del paese, struttura di proprietà della Riserva tornata in funzione dopo diversi anni d’abbandono e ora gestita dall’associazione “Mamalanda” guidata dal presidente Sandro Sestili.

A salutare la riapertura dell’ostello, il deputato Paolo Trancassini, gli assessori regionali al Bilancio Giancarlo Righini e ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi, i consiglieri regionali Michele Nicolai ed Eleonora Berni e i sindaci di Rieti Daniele Sinibaldi e Marcetelli, Daniele Raimondi. «La riapertura dell’ostello consente di tornare a valorizzare sul piano economico, sociale e ambientale il più piccolo Comune della Regione Lazio, ovvero Marcetelli – commenta il presidente della Riserva, Matteo Monaco – Si tratta di una struttura che mette a disposizione 24 posti letto a favore di tutti gli amanti dell’escursionismo e dei luoghi che compongono la Riserva la quale, grazie ai suoi 80 chilometri di sentieri, consente di scoprirne i paesaggi. La Riserva non è un mondo separato e inaccessibile, ma un valore aggiunto per la comunità – conclude Monaco – Pertanto, stiamo lavorando al fine di aprirla a tutti».