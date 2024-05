Il tour elettorale di Elly Schlein fa tappa nel Reatino: l'incontro al ristorante Da Valerio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Seconda volta per la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, nel Reatino. Domani sera (20 maggio), a partire dalle 20, la segretaria nazionale del Pd sarà a Santa Rufina di Cittaducale al ristorante Da Valerio, per incontrare gli iscritti e i simpatizzanti, in vista delle elezioni europee, che si svolgeranno l’8 e 9 giugno. Un voto che, ovviamente, coinvolgerà tutti i 73 Comuni reatini, mentre saranno 45 quelli che, nelle stesse date, vedranno anche il voto amministrativo, per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale.