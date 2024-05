Domenica 19 Maggio 2024, 11:01

RIETI - Il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l'ex Sindaco Antonio Cicchetti e altre 9 persone tra ex amministratori e dirigenti del Comune di Rieti sono stati assolti nel procedimento riguardante il contratto transattivo volto a definire un contenzioso con l'avv. Tamassia.

La sentenza di piena assoluzione da parte della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale del Lazio è stata depositata il 17 maggio.

"Esprimo soddisfazione per la sentenza della Corte dei Conti che riconosce la legittimità di un atto che avevamo assunto nella precedente amministrazione e che sanava uno dei tanti problemi lasciati in eredità alla Città da parte della Giunta di centrosinistra.