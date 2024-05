Lunedì 20 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Potrebbero prendere il via a partire da questa mattina, allo stadio “Guidobaldi”, le prime sedute d’allenamento dell’Olympic Training Camp. Il condizionale continua ad essere d’obbligo ma, dopo l’arrivo a Rieti dei primi atleti a partire da giovedì scorso, oggi potrebbe essere la giornata ideale per dare il via alle prime sedute da parte della pattuglia mondiale dell’atletica leggera, allenata dal pluripremiato tecnico Usa, Rana Reider. A partire da giovedì - di ritorno dal Meeting internazionale di Savona, svoltosi il giorno precedente – in città sono infatti giunti il quattrocentista statunitense Trevor Stewart e l’altro connazionale Trayvon Bromell (campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Portland 2016), condizionato dal fastidio accusato nel capoluogo livornese, per risolvere il quale si è messo subito al lavoro l’ex sprinter azzurro Simone Collio, oggi fisioterapista in forza alla società “Wintecare”. Subito dopo, ecco arrivare anche la velocista Usa Shania Collins e il canadese e coetaneo di Bromell (sono entrambi del 1995) Jerome Blake, che domani potrebbe essere insieme al connazionale Andre De Grasse (sei medaglie olimpiche e cinque medaglie mondiali, tutte spalmate fra 100, 200 e staffette 4x100), oltre che al lunghista nipponico Yuki Hashioka. Al “Guidobaldi” non si registra però l’arrivo delle sole stelle della pista ma anche dei loro tecnici, la cui presenza in questi giorni è stata rinforzata dal fisioterapista di Marcell Jacobs e da un assistente di Reider.

L'attesa. L’attesa, però - non potrebbe essere diversamente - ruota tutta intorno all’arrivo di Marcell Jacobs, il cui sbarco a Rieti era dato probabile per oggi, dopo lo Sprint Festival di sabato a Roma che, nel rinnovato Stadio dei Marmi, lo ha visto sfrecciare sui 100 metri in 10.07 (+1.1 di vento), non lasciando ancora pienamente soddisfatto il centometrista oro olimpico di Tokyo 2021. Il suo approdo a Rieti per riprendere gli allenamenti insieme a Reider (in città da mercoledì scorso) potrebbe però slittare ancora di qualche giorno: lo sprinter delle Fiamme Oro avrebbe infatti già in programma un controllo medico da eseguire a Monaco, in Germania, che potrebbe quindi spingere il suo arrivo a Rieti al termine della settimana appena iniziata. E per non far perdere alla città il saluto a Jacobs, si starebbe quindi pensando di rinviare anche l’evento d’inaugurazione del Camp.