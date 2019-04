ALTRI RISULTATI, XXII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Occasione persa per la Maglianese Volley che in casa nella ventiduesima giornata del campionato regionale di serie C maschile cede 3-2 (23-25, 26-24, 25-16,14-25, 8-15) alla diretta concorrente per i playoff Nfa Saet. Conquista soltanto un punto in classifica la padrona di casa e arriva in ottava posizione con 36 punti all’attivo insieme alla Sartorelli Civitavecchia che la scorsa settimana aveva imposto già battuto 3-0 alla formazione giallo-nera.Parte bene la formazione di mister Marco Giovannetti che prova ad imporsi ai romani con un ottimo primo parziale (8-4), gli ospiti iniziano a prendere il ritmo, la Maglianese tiene bene il gioco, ma sul finale è costretta a cedere. Il secondo set inizia punto a punto, i giallo neri, che in casa si sono arresi soltanto alla capolista Zagarolo, non intendono lasciar spazio alla Saet che sempre punto a punto non riesce a spuntarla sul finale e i Maglianesi pareggiano i conti: 1-1. Con l’adrenalina di aver riportato la partita in parità, Giordani e compagni annullano completamente gli avversari nel terzo parziale; e nel quarto con due set già in pugno crollano e subiscono l’intero set che riporta in pareggio il match: 2-2. La reazione sperata non arriva al tie – break, la Maglianese parte male davanti al pubblico che prova ad incitare i suoi, Roma colpisce e chiude la gara aggiudicandosi due punti in classifica.«Abbiamo fatto troppi errori –analizza il tecnico Giovannetti – dovevamo chiudere il primo set. Nel quarto e nel quinto non c’è stata partita. Sulla carta abbiamo ancora l’opportunità di accedere ai playoff, dobbiamo portare a casa 12 punti nelle ultime quattro partite, e possiamo iniziare già dalla prossima gara in casa della terzultima in classifica Fenice».Asd Volley Life - Roma Volley 1-3Pol. Roma 7 Volley Ad - Serapo Volley Gaeta 0-3Lara Srl Roma Xx Volley – Fenice 3-1Volley Fiumicino - Top Volley Latina 3-1Asd Ascor - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 0-3Gsdp Zagarolo - Egeria Volley Club Nepi Civita 3-0Gsdp Zagarolo 59Roma Volley 46Serapo Volley Gaeta 44Volley Fiumicino 41Nfa Saet 38Asd Volley Life 37Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 36Asd Pol. Maglianese Volley 36Lara Srl Roma Xx Volley 33Top Volley Latina 33Pol. Roma 7 Volley Ad 29Fenice 27Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0