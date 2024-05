Domenica 19 Maggio 2024, 11:04

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno denunciato in stato di libertà un cinquantenne e un venticinquenne, originari della Bassa Sabina, entrambi noti alle forze dell’ordine, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto ha organizzato mirati servizi di controllo straordinario del territorio, con il preciso obiettivo di attenzionare, in particolar modo, le zone limitrofe a tutte le stazioni ferroviarie di competenza, in orario sia serale che notturno, al fine di garantire una maggiore sicurezza di tali luoghi, talvolta frequentati da malintenzionati. Sono stati così individuati e controllati dai militari due individui a loro noti, che si trovavano sulla banchina della stazione ferroviaria di Fara in Sabina – Montelibretti in attesa dell’arrivo del treno. La perquisizione personale eseguita nei loro confronti ha consentito di trovarli in possesso di due coltelli a serramanico, per il porto dei quali non hanno saputo dare valide spiegazioni. Per entrambi è scattato il sequestro delle armi e la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria reatina.