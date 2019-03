ALTRE GARE, XXII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Maglianese Volley si prepara alla ventiduesima giornata del campionato regionale di serie C maschile sabato 30 marzo alle ore 18 sarà la diretta concorrente Nfa Saet ospite al Palazzetto dello Sport di Magliano.Riscattarsi dalla pessima prestazione avvenuta a Civitavecchia in casa della Sartorelli Serramenti da dove Giordani e compagni sono usciti battuti con un pesante k.o per 3-0.Il pubblico di casa dovrà fare la sua parte visto gli ottimi risultati riportati dal parquet giallo-nero per i ragazzi di mister Marco Giovannetti che dovranno contare sul proprio tifo per continuare ancora a sperare per conquistare un posto utile per l’accesso ai play-off a cinque gare dalla fine del campionato.35 i punti in classifica della Maglianese di fronte la squadra romana con 36, reduce da una bella vittoria al tie-break per 3-2 contro l’altra concorrente Volley Life che con 37 punti si trova in quinta posizione, ultima utile per accedere ai playoff, quella che entrambe le squadre proveranno a centrare sabato.Asd Volley Life - Roma VolleyPol. Roma 7 Volley Ad - Serapo Volley GaetaLara Srl Roma Xx Volley – FeniceVolley Fiumicino - Top Volley LatinaAsd Ascor - Sartorelli Serramenti Pallavolo CivitavecchiaGsdp Zagarolo - Egeria Volley Club Nepi CivitaGsdp Zagarolo 56Roma Volley 43Serapo Volley Gaeta 41Volley Fiumicino 38Asd Volley Life 37Nfa Saet 36Asd Pol. Maglianese Volley 35Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 33Top Volley Latina 33Lara Srl Roma Xx Volley 30Pol. Roma 7 Volley Ad 29Fenice 27Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor