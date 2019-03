ALTRE GARE, XXI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Maglianese Volley dopo l’importante vittoria in casa con la seconda della classe Serapo Gaeta è pronta per affrontare la ventunesima giornata del girone A di serie C maschile.Avversario di turno per i gialloneri la Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia che ospiterà Giordani e compagni domnai, sabato 23 marzo, alle 19 nel palazzetto dello Sport.La Maglianese cercherà in trasferta il quarto successo consecutivo per ottenere punti importanti nella zona playoff, mentre la formazione di casa, reduce dalla sconfitta subita dal Volley Fiumicino, tenterà tra le mura amiche la vittoria per risalire nella classifica che ora vede la formazione della Sartorelli Serramenti a 30 punti.A sei giornate dalla fine, la lotta playoff resta aperta e i ragazzi di mister Marco Giovannetti dovranno innanzitutto centrare l’obiettivo stagionale della salvezza matematica e auspicare un posizione che permetterebbe ai suoi ragazzi la post season.Nfa Saet - Asd Volley LifeRoma Volley - Pol. Roma 7 Volley AdSerapo Volley Gaeta - Lara Srl Roma Xx VolleySartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Asd Pol. Maglianese VolleyTop Volley Latina - Asd AscorEgeria Volley Club Nepi Civita - Volley FiumicinoFenice - Gsdp ZagaroloGsdp Zagarolo 53Roma Volley 40Serapo Volley Gaeta 38Asd Volley Life 36Volley Fiumicino e Asd Pol. Maglianese Volley 35Nfa Saet 34Lara Srl Roma Xx Volley 30Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 30Top Volley Latina 27Pol. Roma 7 Volley Ad 29Fenice 27Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Asco