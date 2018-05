Totoministri: Belloni agli Esteri, Tronca verso l'Interno: tutti gli ostacoli per chiudere la squadra

di Alberto Gentili

Come ha dimostrato ai tempi in cui era solo Mister Spending review, Carlo Cottarelli è un tipo tosto. Uno che non si scoraggia. E senza fronzoli, senza concessioni a vecchie liturgie prive di senso in un frangente in cui la maggioranza del Parlamento va all'assalto del capo dello Stato, il premier incaricato ha saltato il rito delle consultazioni. «Del resto cos'altro c'è da sapere?», ha confidato, «tutti o quasi i partiti non voteranno la fiducia...». Dunque, inutile consultarli. Anzi, sarebbe poco dignitoso andare a pietire un voto che Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni e, a denti stretti, Silvio Berlusconi hanno annunciato che non concederanno mai.