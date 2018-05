Germania contro M5S-Lega: «Speriamo che l'Italia abbia presto un governo pro Ue»

Il ministro tedesco agli Affari europei Michael Roth sottolinea che Berlino «deve trattenersi dal dare lezioni sulla formazione di un governo» in quanto «dopo tutto a noi ci sono voluti sei mesi». Nonostante questo, l'auspicio è che

«l'Italia abbia presto un governo stabile pro-europeo». «L'Italia è un Paese fondatore dell'Ue, abbiamo sempre potuto contare sull'Italia come Paese amico dell'integrazione con cui abbiamo lavorato molto da vicino e con fiducia, e ci aspettiamo che l'Italia sia all'altezza di questa tradizione in futuro».



«L'Italia è un partner importante per la Germania» e il «rispetto per le istituzioni democratiche del Paese» richiede che si attenda quale Governo verrà insediato. Lo ha detto Steffen Seibert, portavoce di Angela Mrrkel, rispondendo a una domanda sugli sviluppi della situazione politica italiana e sulla richiesta di impeachment a Sergio Mattarella. Seibert ha sottolineato il rapporto di «amicizia» che esiste fra Germania e Italia.

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA