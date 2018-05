Cottarelli può contare sul "sì" di appena 120 deputati e 70 senatori

di Diodato Pirone

Almeno all'apparenza il destino del governo Cottarelli appare segnato: molto difficilmente avrà la fiducia. Per ora l'unico gruppo parlamentare disponibile a votarlo è stato quello del Pd che può contare su 111 deputati e 52 senatori. A questi parlamentari molto probabilmente si aggiungeranno quelli delle Autonomie e parte di quelli che si sono iscritti ai due gruppi misti. Complessivamente i voti favorevoli al governo Cottarelli dovrebbero essere circa 120 a Montecitorio e una sessantina a Palazzo Madama. A meno di sorprese, che potrebbero arrivare solo dai parlamentari che non intendono lasciare il loro incarico che garantisce uno stipendio di circa 5.000 euro netti al mese e altri 8.000 euro di rimborsi vari dei quali circa 1.400 mensili non hanno bisogno di essere rendicontati.



Luned├Č 28 Maggio 2018



