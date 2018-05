Di Maio chiama alla mobilitazione: «Il 2 giugno in piazza a Roma. Ieri notte più buia al voto in agosto»

«Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio chiamando alla mobilitazione i cittadini con un video su Facebook.Oggi c'è stato un vertice alla Camera tra il leadere 5 stelle e il capo leghista Matteo Salvini. «Chiediamo di andare al voto il prima possibile». Anche ad agosto? «Prima possibile», ha risposto il capo M5S interpellato al termine dell'incontro con Salvini.«Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana», con «il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega», ha affermato ancora Di Maio.È possibile un'alleanza elettorale tra Lega e Cinque stelle? «È prematuro parlarne, adesso ci stiamo occupando» di far partire le commissioni parlamentari, ha proseguito il capo M5S. «Lavoriamo per far partire le commissioni parlamentari e iniziare a realizzare il contratto di governo dal Parlamento. Finché non si va al voto il Parlamento ha un'unica maggioranza, M5S-Lega, e un contratto di governo da realizzare», ha poi aggiunto.«Al governo Mattarella ha deciso di mettere dei tecnici che non hanno mai preso un voto, guidati da Cottarelli, con la sicurezza che non avranno nessuna maggioranza in Parlamento. Quindi avremo un governo non solo non votato dal popolo, ma nemmeno dal Parlamento: un vergognoso unicum nella storia della Repubblica», ha insistito il leader grillino.«Parte il governo ma nelle commissioni chi sarà la maggioranza e chi l'opposizione? Ci divertiremo, perché visto che si sta stravolgendo l'assetto istituzionale quelli responsabili saremo noi. Se non ci fanno realizzare il contratto dal governo lo realizziamo dal Parlamento», ha poi sostenuto Di Maio. «Domani si incontrano i capigruppo di Lega e Cinque stelle» per fare «partire» le commissioni parlamentari, ha annunciato ancor Di Maio.«È un atto ignobile non aver consentito» la nascita del governo retto da M5s e Lega. «Sono stato profondo estimatore del Pd e e sono veramente deluso», ha detto ancora il leader grillino. «Andrebbe messo in stato d'accusa qualche consigliere di Mattarella ma non esiste questo istituto», ha aggiunto.«Noi come M5s siamo totalmente convinti si debba portare avanti» la procedura di impeachment del presidente Mattarella, ha poi affermato Di Maio. «Aspetteremo ancora qualche giorno perché un ulteriore elemento per promuoverlo è che si manda alle Camere un governo che non ha maggioranza. È una cosa assurda».