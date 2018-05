Mattarella, Pd: manifestazione a Roma il primo giugno in difesa delle istituzioni

Anche ilchiama alla. Dopo l'annuncio diDi Maio di una manifestazione a Roma per il 2 giugno, Festa della Repubblica, arriva la chiamata del partito democratico a scendere tutti in piazza in difesa delle istituzioni un giorno prima, il primo giugno.LEGGI ANCHE«Domani il Pd sarà in tutto il Paese per una mobilitazione in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione in queste ore sotto un attacco senza precedenti. Ciò che i presunti vincitori delle elezioni hanno detto, dicono e annunciano, preoccupa e non può rimanere senza risposta. Stanno alzando irresponsabilmente i toni e dividono il Paese. Il Pd attiva tutte le sue strutture territoriali e i suoi circoli con presidi aperti all'incontro con i cittadini giustamente preoccupati per quel che sta accadendo. La manifestazione nazionale si terrà a Roma il 1 giugno a partire dalle ore 17».