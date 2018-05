Salvini: «Di nuovo al voto con Forza Italia? Ci penserò»

«A qualcuno in Italia, ma soprattutto all'estero, un governo che rimette al centro gli italiani era sgradito. In Europa hanno bisogno di un Italia di serie b, che paga ed è schiava». Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Pomeriggio cinque, approfitta della tivvù per fare il punto dopo la presa di incarico a premier da parte di Carlo Cottarelli. E precisa alcuni punti anche sul futuro dell'alleanza di governo tra Lega e M5S: «Ora sono incazzato come un bufalo, deluso e amareggiato, vedremo - dice - Sicuramente il lavoro portato avanti in queste settimane non è stato inutile. Ero partito con diffidenza, ti posso dire che abbiamo lavorato bene. Ho visto persone serie, disposte ad ascoltare e a cambiare idea. Se poi questa diventerà un'alleanza di governo lo vedremo nelle prossime settimane, sicuramente siamo persone libere e senza ricatti».



Poi sulla sorte dell'alleanza con Forza Italia ​precisa: «Ci penserò, ci penserò. Alla dignità e alla lealtà non rinuncio». E su caso Savona: «Il Colle smentisce che Di Maio abbia fatto i nomi di Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia in alternativa a Paolo Savona? Non lo so, non c'ero, non ero nella stanza con Di Maio e Mattarella. Sono due nomi della Lega - aggiunge - se li ha fatti, mi fa piacere».



Sull'impeachment alla fine chiarisce: «Io faccio una cosa se ne sono convinto e la studio. Non è una guerra Salvini-Mattarella». Poi promette: «Caro Presidente, ci rivedremo tra qualche mese. Saremo di più, più forti e il governo lo facciamo».

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA