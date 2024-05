Elezioni Europee 2024, i candidati: da Fdi al Pd, dalla Lega a M5S, da Forza Italia agli altri: tutte le liste

Elezioni Europee 2024. Entro stasera alle 20 - 1 maggio - i partiti dovranno consegnare le candidature per il voto spartiacque a Bruxelles. C'è chi si è tirato avanti e chi procederà con le limature fino all'ultimo momento.

Europee, liste di centrodestra. FdI, la sorpresa è Sgarbi. Tajani guida Forza Italia. Lega: Vannacci ovunque

Europee, tutte le liste

Da Fdi al Pd, dalla Lega a M5s, da Forza Italia alla Sinistra. Ecco tutti in nomi messi in campo dai partiti nelle 5 circoscrizioni in cui l'Italia è divisa per il voto.