Cottarelli, Miria la moglie economista che non ama i salotti

Riservatissimo, del Carlo Cottarelli privato si sa davvero poco. La moglie è Miria Pigato, economista come lui. Practice manager per il World Bank Group, sempre in movimento tra Washington (dove hanno vissuto per oltre 25 anni) e Londra, specializzata nelle economie dei Paesi subsahariani. Sposati giovanissimi, la coppia ha due figli, Nicolò ed Elisa. Il primo lavora a New York ed è laureato all’Università di Princeton, la seconda invece studia in California alla Ucla.



Come ha spiegato una volta lo stesso Cottarelli, in una delle rare interviste in cui ha concesso spazio al suo privato, fu proprio Miria a convincerlo, a suo tempo, ad accettare l'incarico al Fondo Monetario Internazionale. Non ha mai amato Roma e i suoi, salotti, confida chi la conosce bene. Chissà come farà, adesso, nel suo ruolo, seppur a termine, di first lady.

Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA