Crisi di governo, Bannon: «Tolta sovranità all'Italia, disgustoso»

Quanto successo in Italia a livello politico nelle ultime 48 ore è «disgustoso» ma anche «fascista e antidemocratico»: è l'opinione dell'ex stratega di Donald Trump Steve Bannon, intervenuto a un incontro a Roma. «Poteri, capitali e media stranieri hanno preso la sovranità dell'Italia», sostiene Bannon, che punta il dito contro «il partito globalista di Davos». Quanto al premier incaricato Cottarelli, secondo Bannon si tratta di «un altro tecnocrate dal Fmi».



«Il 60% degli italiani vogliono indietro il loro Paese. Cosa c'è di più fascista di portare loro via ciò per cui hanno votato», si è chiesto Bannon, secondo il quale «da qui alle prossime elezioni l'intensità degli attacchi aumenterà». A suo parere si tratta in ogni caso di «un giorno storico» perché Lega e M5s «hanno strappato la maschera ai globalisti». Bannon ha tracciato un parallelo tra Brexit, la vittoria di Donald Trump e le elezioni del 4 marzo, sottolineando che oggi «l'Italia è importante a livello globale, è al centro del mondo politico». «Bruxelles, Francoforte, Davos, Wall Street - ha aggiunto - non hanno consentito la formazione del governo perché se avesse funzionato il modello si sarebbe diffuso anche altrove».

Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20



