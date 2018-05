Mattarella e il Paese diviso: quell'ordalia da fermare

di Mario Ajello

Ralf Dahrendorf la chiamava «politica della situazione». Siccome la situazione è molto grave e confusa, tutti fomentano se stessi e gli avversari - ma ormai è tornata la vecchia dizione: «nemici» - per renderla ancora più eccitata e incandescente. E al centro dell'ordalia che si poteva evitare, se non fossero fioccati errori da ogni parte, c'è il presidente Mattarella. Il quale è sempre stato la persona meno divisiva del mondo, poi è fragorosamente (avverbio che non gli...