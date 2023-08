L'Hermans Festival porta la musica barocca in Valnerina, primo concerto a Ferentillo

TERNI – La Valnerina torna ad ospitare l’Hermans Festival. Il 18 agosto alle ore 21 all’Abbazia di San Pietro in Valle di Ferentillo il concerto dell’Osfa - Orchestra sinfonica delle Forze armate di Albania. Nato da un progetto del Maestro Jusuf Beshiri, clavicembalista e direttore artistico del Festival barocco albanese Vox Baroque, l’Osfa Baroque Ensemble si presenta al pubblico dell’Hermans Festival con un programma di ricercata qualità dal titolo “Viaggio in Europa”. Un tuffo nella musica barocca europea: un raro doppio concerto in Do maggiore per clavicembalo, violino e orchestra d’archi del compositore ceco Jan Křtitel Vaňhal e poi il brillante concerto in Sol minore RV 517 per due violini e archi di Antonio Vivaldi eseguito dalle giovani soliste Sonja Hoxhallari e Xhudi Dodaj, infine la famosa Suite in Si minore BWV 1067 di Johann Sebastian Bach per flauto ed archi, con Fabio Ceccarelli come solista. L’Hermans Festival prosegue con gli appuntamenti del 27 agosto nella piazza Micheli di Montefranco, del 16 settembre nel restaurato Teatro Valnerina di Arrone e con concerto finale del 23 settembre all’Antico Convento di San Francesco di Arrone con i solisti dell’Accademia Hermans.