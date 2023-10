Conto alla rovescia per Ferentillo Verticale: l'evento dedicato all'arrampicata, ma non solo

Ferentillo- Dal 6 all’8 ottobre arriva a Ferentillo Ferentillo Verticale, l'evento sportivo, ma non solo, dedicato al climbing e incentrato su due specialità, roccia naturale e street boulder. Tanti gli appuntamenti previsti.

Si parte venerdì 6 alle ore 17 con i saluti delle autorità: l’assessore regionale Paola Agabiti, il sindaco di Ferentillo Elisabetta Cascelli e il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza e la presentazione della guida di arrampicata Umbria Rock di Monica Delicati e Giuseppe Pepito Picone, con ospite d’onore Mauro Calibani, ex campione del mondo boulder, e il coordinamento di Andrea Di Bari, campione e insegnante di arrampicata sportiva. Alle ore 21, proiezione del documentario "Tomica e le vie segrete della Sibilla" di Andrea Frenguelli: interverranno il regista con Gabriele Antonielli e Carlo Bacco Baccarelli.

Sabato 7 ottobre alle 10.30 avrà inizio la competizione marathon, gara su roccia a coppie che si svolge sulle prime storiche falesie della frazione di Precetto.

Alle ore 17 premiazione della gara marathon con l’intervento del presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlni. Alle ore 21 grande ospite d’onore Federica Mingolla, guida alpina e influencer che presenterà il suo libro "Fragile come la roccia".

Domenica 8 ottobre sarà dedicata a Neraboulder 9, in collaborazione con l’associazione Intervalli. Alle 10 è prevista l’apertura delle iscrizioni e quindi la gara che vedrà protagonisti i vicoli di Matterella. Alle 17.30 finali e premiazioni in piazza Enrico Fermi, presso la grande parete artificiale montata per il festival. Tante le attività a corredo delle competizioni, con possibilità di provare l’arrampicata sia su parete naturale che artificiale, dimostrazioni di attività sportive varie oltre a workshop di movimento biologico e aree "wellness treatment for climbers". Sarà allestita anche un’area food and drink con protagonisti i prodotti a chilometro zero della Valnerina, oltre alla taverna dell’Abbadia aperta per l’occasione. Musica e dj set allieteranno le serate. L’evento vede il coinvolgimento della pro loco di Ferentillo, associazioni sociali e attività commerciali locali che nei tre giorni del festival vi trovano una grande occasione di visibilità del territorio.

"Ferentillo Verticale" è un progetto del Comune di Ferentillo con il sostegno della Regione Umbria.