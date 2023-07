«Eri con me», Alice canta Battiato a San Gemini

SAN GEMINI – Il borgo è quello di San Gemini, uno dei più belli d’Italia. La piazza è quella in si affaccia la chiesa di San Francesco e Palazzo Canova. La voce è di Alice, che per l’occasione si fa strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso. La spinta, la collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato iniziata nel 1980 con il singolo “Il vento caldo dell’estate” e l’album “Capo Nord”. Il concerto è l’evento che ogni anno Suoni Controvento organizza nella cittadina umbra. La data il 2 settembre (dalle ore 21 alle 23), la penultima del tour di Alice in trio con Carlo Guaitoli al pianoforte e il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin. Con “Gioielli rubati “ del 1985, per la prima volta Alice ha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei, poi per molti anni e in molti progetti discografici ha ripreso il suo abituale ruolo di cantautrice fino al 2003, in cui viene pubblicato “Viaggio in Italia”, un album di sole cover dedicato a grandi autori italiani. Qui le canzoni di Battiato presenti erano due, ma nei concerti che seguirono aumentarono sempre più, per il rinnovato piacere di Alice nell’interpretare le sue composizioni. In seguito ci saranno altre collaborazioni tra Alice e Franco Battiato, come per l’album “Samsara” con “Eri con me” del 2012 e per l’album “Weekend” con “Veleni” del 2014. Nel 2016 arrivò anche l’occasione del lunghissimo straordinario tour insieme “Battiato e Alice”. Nel 2020 Alice iniziò il tour “Alice Canta Battiato” insieme a Carlo Guaitoli, come pianista e direttore d’orchestra, al quale hanno partecipato vari ensemble. Scrive Francesco Messina nella prefazione del disco: «Le canzoni inserite nell’album in buona parte risultano quelle ascoltate nei concerti, ma non del tutto. Infatti se alcune di queste appartenevano già al repertorio discografico di Alice (ad esempio “I treni di Tozeur”, “Prospettiva Nevski” e la stessa “Eri con me”), molte altre sono per lei decisamente inedite. Tra queste una nuova versione di “Da Oriente a Occidente” (proveniente dall’album “Sulle Corde di Aries”), “L’addio” di cui Franco è coautore con Mino Di Martino e Ippolita Avalli e “Torneremo ancora”, l’ultima canzone da lui scritta e registrata; un brano al quale teneva veramente molto». Ecco, tutto questo