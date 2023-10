Domenica 8 Ottobre 2023, 09:45

FERENTILLO Una nuova avventura per Ferentillo: il festival dell'arrampicata sportiva. Il primo: una tre giorni in "verticale" su pareti artificiali e sulle storiche falesie per restituire al comune della Valnerina la fama di cui ha goduto per decenni. In fondo quel piccolo grande borgo ha un posto speciale nel cuore degli arrampicatori. E ha un primato: qui per la prima volta il Comune decise di sostenere le spese per attrezzare le pareti di roccia coinvolgendo l'intera comunità nell'organizzazione di gare ed eventi che potessero attrare sportivi da ogni parte del mondo tra la fine degli anni Ottanta e il decennio successivo. Qui si riuscì ad immaginare quello che ancora non esisteva: le potenzialità di quel turismo "outdoor" che adesso tutti inseguono. E qui, partiranno a breve i lavori di ristrutturazione del palazzetto indoor, struttura unica nel Centro Italia.

«Con questo evento partecipatissimo, Ferentillo torna ad essere un riferimento di quella che dal 2020 è una disciplina olimpica» - il commento della sindaca Elisabetta Cascelli. Non è un caso che in apertura di contest si siano dati appuntamento a Ferentillo Domenico Ignozza, presidente del comitato regionale del Coni, e Paola Agabiti, assessora regionale e Sport e Turismo. E non è un caso neppure che ci siano tanti così sportivi e così tanto pubblico in questo fine settimana a Ferentillo.

La Marathon in programma ieri, una gara di resistenza su roccia naturale, ha attratto tantissimi campioni che, in coppia, hanno scalato per cinque ore le falesie. Così come ha fatto riempire il paese l'appuntamento (alle ore 21) con Federica Mingolla, legatissima a Ferentillo e amatissima dai suoi "followers" (è arrampicatrice e influencer). "Ferentillo Verticale" prosegue con Neraboulder 9 in collaborazione con l'associazione Intervalli. Alle ore 10 è prevista l'apertura delle iscrizioni e quindi la gara che vedrà protagonisti i vicoli di Matterella. Già, i vicoli: invece delle montagne si scaleranno case e palazzi. Un'arrampicata urbana insomma, disciplina nata negli anni Duemila. Neraboulder 9 , cioè nona edizione, è il contest che prende il nome dal Nera e che ogni anno si sposta nei borghi toccati dal corso del fiume con lo scopo di riscoprire aree marginali portando l'arrampicata a svolgersi direttamente sugli edifici. Verranno scalati blocchi di difficoltà differenti tracciati non su roccia ma sui muri delle case. Edifici, campanili, colonne: il campo campo di gara dei climbers. Alle 16,30 è previsto il termine delle gara di street boulder, alle 17,30 l'inizio delle finali su parete artificiale boulder, alle 19 le premiazioni, alle 20 la cena sociale alla Taverna dell'Abadia e dalle ore 22 Plutonia Djset in piazza.



