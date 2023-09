Ferentillo, operazione antibracconaggio dei boschi di Ampognano: denunciato cacciatore di frodo

FERENTILLO - Spargeva il mangime per attirare le prede e poi, comodamente seduto su una sedia di legno, imbracciava il fucile e sparava nonostante la caccia fosse chiusa.

Per il cacciatore di frodo, un uomo di Ferentillo, è scattata la denuncia. I carabinieri forestali gli hanno portato via le armi che aveva in casa, nove fucili con relative munizioni.

L’operazione antibracconaggio è andata in scena ad agosto.

I carabinieri forestali di Ferentillo, durante un controllo nei in un’area boschiva in località Ampognano, hanno notato la presenza di un appostamento fisso, ben occultato e mimetizzato, con una seggiola in legno.

Ipotizzando che lì qualcuno svolgesse la caccia illegale hanno approfondito le indagini.

Nei giorni successivi gli investigatori si sono accorti del foraggiamento continuo con mangime in una zona a poca distanza dall’appostamento. Nel tardo pomeriggio è arrivato lui, che aveva installato l’appostamento in un terreno di proprietà della moglie.

Durante uno dei controlli l’uomo è stato visto sparare e abbattere delle tortore e delle cornacchie, specie per cui la caccia si apre rispettivamente il 2 e il 17 settembre secondo quanto stabilito dal calendario venatorio della Regione.

All’uscita dalla proprietà l’uomo è stato controllato e trovato in possesso degli uccelli appena uccisi. Il fucile sarà recuperato nell’annesso agricolo insieme a numerose cartucce, a sei chilometri di distanza dall’abitazione del cacciatore di frodo.

Per l’uomo è scattata la denuncia in procura. I carabinieri forestali di contestano una sfilza di reati: caccia in periodo di divieto, abbattimento di uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita, omessa custodia delle armi in luogo non consentito e detenzione in luogo diverso da quello dichiarato. I militari hanno provveduto al ritiro cautelativo di tutte le altre armi che l’uomo aveva a casa.