«Il rilancio dell’arrampicata a Ferentillo passa per la ristrutturazione della palestra indoor». La sindaca Cascelli apre il festival dedicato alla nuova disciplina olimpica

TERNI – Con “Ferentillo Verticale” si accendono i riflettori sul comune della Valnerina, punto di riferimento dell’arrampicata sportiva. Il festival, alla sua prima edizione, è stato aperto dalla sindaca Elisabetta Cascelli, dall’assessora regionale a Sport e Turismo Paola Agabiti, dal presidente regionale del Coni Domenico Ignozza. Occasione anche per presentare gli interventi di ristrutturazione della mola del Sacramento e del Palazzetto dell’arrampicata, unico nel centro Italia. Ignozza: «Il Coni crede in questa disciplina e nell’impegno messo in campo per la realizzazione di una infrastruttura che consentirà agli atleti di allenarsi durante tutto l'anno in sicurezza». Il servizio di Aurora Provantini